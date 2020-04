Stiri pe aceeasi tema

- Noua Zeelanda -curata, verde și indepartata – se afla in planurile de supraviețuire a americanilor instariți, ingrijorați de un virus care paralizeaza lumea. Unii șefi din Silicon Valley au facut deja mișcarea. South China Morning Post relateaza povestea unui CEO al unei companii din centrul tehnologic…

- Artiom Karamyan (40 de ani), fost jucator la Rapid, FCSB și Poli Timișoara se afla in prezent in SUA, țara puternic afectata de pandemia de coronavirus. Armeanul se afla in Los Angeles, oraș despre care spune ca nu este la fel de afectat de COVID-19 precum New York, și a dat detalii despre situația…

- Eduard Palaghița e un brașovean care traiește la New York și a luat cu el peste Ocean o Dacia 1300, fabricata in 1977. Romanul a surprins mai multe imagini pe strazile din New York, pustii din cauza epidemiei de coronavirus și a restricțiilor impuse de autoritați. Citește și: COVID-19. Aproape…

- Un medic in varsta de 57 de ani, din Kentucky, Statele Unite ale Americii, a fost filmat in timp ce-și strangea fiica de gat, revoltat fiind de faptul ca n-a respectat distanțarea sociala.

- Baschetbalistul Christian Wood s-a vindecat de coronavirus, conform afirmațiilor facute de agentul sau, Adam Pensack. Acesta este primul jucator din NBA care scapa de COVID-19. Impresarul a declarat pentru cotidianul Detroit Free Press ca jucatorul "se simte foarte bine si este complet refacut". Legitimat…

- Lița Dumitru, fostul mare fotbalist, care a implinit in ianuarie 70 de ani, s-a stabilit de cativa ani in Atlanta, unde exista o comunitate de 70.000 de romani si dezvaluie modul in care americanii lupta impotriva pandemiei cu coronavirus. Un mare fotbalist roman, pe numele lui Ion Dumitru, a ales sa…

- Prima persoana din Statele Unite ale Americii diagnosticata cu coronavirus este tratata intr-un mod special, cu ajutorul unui robot, potrivit digi24.ro.Robotul este echipat cu un stetoscop pentru a monitoriza functiile vitale ale pacientului.