Stiri pe aceeasi tema

- Un iaht aparținand miliardarului rus Roman Abramovici a acostat in sud-vestul Turciei, țara care nu aplica sancțiuni occidentale impotriva oligarhilor ruși, intre care proprietarul clubului Chelsea. Solaris, o nava de lux lunga de 140 de metri, care arboreaza pavilionul Bermudelor, a fost filmata luni…

- Printre numeroasele trofee imobiliare globale ale lui Abramovici se numara o mega-casa moderna de 14.000 de metri patrati, situata pe un teren de 200 de acri, in Snowmass, Colorado, chiar langa Aspen. Miliardarul rus, a carui flota de iahturi, echipa de fotbal si case gigantice din Londra, Franta si…

- Majoritatea rușilor nu sunt de acord cu razboiul si sunt speriati nu numai de sanctiunile economice, ci și de faptul ca pot fi luați la armata, potrivit analiștilor. Multi merg in Serbia, companiile aeriene sarbe dublandu-și cursele in ultimele zile, in condițiile in care pretul unui bilet este de aproape…

Bancile elvetiene au in conturile lor active rusesti in valoare de pana la 213 de miliarde de dolari, a estimat joi Asociatia bancherilor elvetieni, transmite Reuters.

Ucraina lucreaza la obtinerea unora dintre bunurile confiscate ale Rusiei, a declarat luni ministrul de Finante Serghei Marcenko, in timpul unui teleton de informare.

- Refuzul Emiratelor Arabe de a lua o poziție in cazul razboiului le-a dat incredere oligarhilor ruși, care iși muta acum afacerile in Dubai, de teama sancțiunilor impuse de Occident. De altfel, oficialii arabi refuza sa comunice cu Casa Alba.Potrivit Reuters, tot mai mulți ruși instariți iși transfera…

- „Nu ma ascund. Si nu mi-e frica de nimeni. Eu stau aici atat timp cat este nevoie pentru a castiga acest razboi!", a transmis Volodimir Zelenski luni noaptea. El a postat imagini din Kiev și a publicat inclusiv numele strazii pe care se afla.

- De ce vinde Roman Abramovici clubul Chelsea. Patronul actualei deținatoare a Champions League vrea sa scape de proprietațile pe care le deține in Marea Britanie. Miliardarul rus este considerat unul dintre oligarhii apropiați de președintele Vladimir Putin. Aceștia sunht vizați de sancțiuni economice…