Unde intervin echipele Vital joi, 15 iulie

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile in Sighetu Marmației, pe strada Octavian Goga,miercuri, 7 iulie. pana la ora 14:00, din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile miercuri, 30 iunie, in intervalul orar 09.00-14.00, in Baia Mare, pe str. Progresului, str. Școlii, bd. Unirii nr. 7, 9, 11, din cauza unei avarii la conducta. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile marti, 29 iunie, in intervalul orar 09.00-12.00, pe str. A.P.Cehov din Baia Mare, pentru reparatii branșament. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile luni, 28 iunie, in intervalul orar 09.00-14.00, in Baia Mare, pe str. V. Alecsandri (intre str. Reconstrucției și str. Cehov), din cauza unei avarie la branșament. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile marti, 25 mai, pana la ora 14.00, in Baia Mare, pe str. Gordanului, din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt timp.…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile vineri, 30 aprilie, pana la ora 12.00, in Baia Mare, pe Bd. Unirii nr. 63, din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile joi, 29 aprilie, pana la ora 12.00, in Baia Sprie, pe str. Paraului, din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt timp.…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile miercuri, 28 aprilie, pana la ora 12.00, in com. Bocicoiu Mare – sat Tisa, din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt…