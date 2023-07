Unde în România se vor depista primele semne de radioactivitate în cazul unei explozii în Ucraina Stația de pe Varful Toaca va inregistra primele semne de radioctivitate, in cazul unui incident nuclear in Ucraina. In prezent, nu exista depașiri. Primele semne de radioctivitate, in cazul unui accident nuclear in Ucraina, vor fi inregistrate la Stația de Supraveghere a Radioactivitații Mediului (SSRM) de pe VarfulToaca, din Munții Ceahlau, aflata la 1.904 m altitudine, care este cea mai apropiata degranița de Nord a Romaniei, a anunțat președintele Agenției Naționale pentru ProtecțiaMediului (ANPM), Laurențiu Alexandru Paștinaru. Potrivit statisticilor, in acest punct au fost detectate primele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

