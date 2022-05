Stiri pe aceeasi tema

- Lunetistul canadian Wali, despre care rusii se laudau ca l-au lichidat, este in viata si s-a intors acasa. El spune ca razboiul din Ucraina e o dezamagire si povesteste ca a tras doar doua gloante cat a fost pe front, impotriva armatei ruse. La doua luni dupa ce a raspuns apelului presedintelui Volodimir…

- Primarul Ceban ales din partea partidului PSRM, care susține deschis politica fascismului rusesc, are nevoie de anchete internaționale ca sa „accepte” un adevar pe care l-a ințeles toata lumea civilizata – rușii organizeaza masacre, iar Ucriana e supusa unui genocid de catre regimul putinist. „Vorbind…

- Actorul Sean Penn planifica sa revina in Ucraina ca sa o ajute sa lupte impotriva Rusiei. Celebrul actor intenționeaza sa se inroleze in armata ucraineana. Actorul american Sean Penn a susținut in repetate randuri Ucraina in razboiul pe care Rusia l-a declanșat pe 24 februarie. Momentan, vedeta ii ajuta…

- Noile previziuni din aprilie ale Fondului Monetar International vor arata ca razboiul din Ucraina va incetini cresterea economiei mondiale, dar nu va provoca o recesiune globala, a afirmat marti directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, transmite Reuters. Vorbind la un eveniment online gazduit…