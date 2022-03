Unde ieșim joi și vineri în Târgu Mureș? Meteorologii anunța vreme buna, soare și cer senin – un prilej excelent de a petrece timp in natura sau de a ieși din casa și a ne indrepta catre un eveniment artistic. Așadar, fara alte cuvinte de prisos, mai jos se gasește programul tuturor evenimentelor de care se pot bucura atat targumureșenii, dar și mureșenii care doresc sa calce pragul orașului astazi și maine. Joi, cei mici... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a lucrarilor de modernizare a trecerii la nivel cu calea ferata de pe strada Dorobanților/Rampei din Targu Mureș, in perioada 19.03. – 25.03. 2022, va fi inchisa, in totalitate, circulația rutiera pe acest sector de drum. Astfel, incepand de sambata, 19 martie, ora 7.00, circulația rutiera,…

- Primaria municipiului Targu Mureș a demarat, in data de 9 martie 2022, o licitație estimata la valoarea de 1.050.420 de lei, fara TVA, pentru achiziționarea de servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport, informeaza www.licitatiapublica.ro. Potrivit sursei citate, ofertele pot…

- Medicul de origine ucraineana Illia Kobliuk, care lucreaza la UPU SMURD Targu Mures, a demarat o campanie umanitara, pentru ajutorarea cu medicamente a Spitalului din Cernauti.Primaria comunei Raciu, in parteneriat cu farmacia din localitate, au raspuns apelului lansat de doctorul Illia Kobliuk, anuntand…

- Facultatea de Medicina din cadrul UMFST "George Emil Palade" Targu Mureș va avea, din aceasta toamna, prima generație de studenți la programul Asistența Medicala Generala in Bistrița Nasaud. Autoritațile bistrițene au fost in discuții, anul trecut, și cu Universitatea de Medicina din Cluj Napoca pentru…

- Luna februarie aduce la Muzeul Județean Mureș proiecția lungmetrajului de debut al aradencei Cristina Grosan, un film sensibil despre generația Y: „Lucruri pentru care merita sa plangi". Proiecția va avea loc joi, 10 februarie, de la ora 17.00, in Sala Mica a Palatului Culturii din Targu Mureș, cu prilejul…

- Cautati ceva extravagant?! Gasiti la Cripta Dracula! In satul Damieni la nr 149, din judetul Mures va asteapta faimoasa casa „Cripta Dracula". Satul se afla la 20 km de Statiunea Sovata si 30 km de orasul Targu-Mures. Pentru cei care indraznesc sa devina musafiri, cazare gasesc in doua case: una Traditionala…

- Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a CSM Targu-Mureș – Marosvasarhelyi VSK, in perioada 30 ianuarie – 1 februarie va avea loc Campionatul Național sub 19 ani ( U19 ) la polo pe apa, la Bazinul Olimpic din Targu Mureș. ,,Cinci echipe se lupta pentru suprematie in aceasta categorie, printre…

- Fundația Comunitara Mureș in cadrul proiectului muresMobil (www.muresmobil.ro) deruleaza in perioada 10-30 ianuarie 2022 un sondaj in domeniul mobilitații cu privire la Transportul Public din Targu Mureș – despre introducerea unor noi masuri cu scopul de a eficientiza transportul public. Criteriile…