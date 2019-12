Unde ies românii din casă Romanii au inceput sa aleaga in numar din ce in ce mai mare evenimentele sportive și concertele ca modalitate de petrecere a timpului liber, performanțele companiilor care activeaza in aceste domenii fiind cele mai notabile din categoria cultura și divertisment in ultimii 10 ani. Cu toate acestea, potrivit studiului KeysFin „The Business of Going Out”, salile de jocuri de noroc dețin in continuare supremația, cu 75% din totalul cifrei de afaceri realizate de companiile din sectorul cultura și divertisment – definit in studiu pornind de la metodologia Registrului Comerțului și incluzand sub-diviziunile… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Microintreprinderile reprezinta categoria de companii care inregistreaza cele mai multe restanțe la plata, insumand 43% din total, in timp ce companiile mari și cele mici au fiecare un procent de 20% din total, potrivit studiului anual KeysFin „Condițiile de business din Romania“. Plațile restante ale…

- Microintreprinderile reprezinta categoria de companii care inregistreaza cele mai multe restante la plata, insumand 43% din total, in timp ce companile mari si cele mici au fiecare un procent de 20% din total, potrivit studiului anual KeysFin „Conditiile de business din Romania“.

- Bilanțul ultimilor 10 ani de business in Romania arata un progres important al economiei locale, din perspectiva companiilor private, potrivit studiului anual KeysFin „Condițiile de business din Romania“. Astfel, cifra de afaceri insumata a companiilor nefinanciare din Romania a crescut cu peste 71%…

- ​Analiștii financiar-bancari ai CFA România anticipeaza o depreciere a leului în urmatoarele 12 luni, comparativ cu nivelul actual, conform unui comunicat de presa al instituției.„Astfel valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,7967, în timp…

- Cifra de afaceri a companiilor locale care activeaza in sectorul agriculturii va crește cu aproape jumatate de miliard de euro in 2019, plasand agricultura printre sectoarele strategice ale economiei romanești, conform estimarilor specialiștilor KeysFin. Cu toate acestea, rezultatele ar fi putut fi…

- In 2018, cifra de afaceri a companiilor locale din domeniul agriculturii a atins 43 miliarde lei Cifra de afaceri a companiilor locale care activeaza in sectorul agriculturii va crește cu aproape jumatate de miliard de euro in 2019, plasand agricultura printre sectoarele strategice ale economiei romanești, …

- In 2018, cifra de afaceri a companiilor locale din domeniul agriculturii a atins 43 miliarde lei Cifra de afaceri a companiilor locale care activeaza in sectorul agriculturii va crește cu aproape jumatate de miliard de euro in 2019, plasand agricultura printre sectoarele strategice ale economiei romanești, …

- Zilnic pe aeroporturile din Romania sunt anulate sau au intarzieri in medie 5-6 zboruri, ceea ce rezulta intr-o medie de 500 de romani afectati in fiecare zi. Peste 1000 de zboruri cu astfel de probleme au fost inregistrate doar in ultimele 9 luni pe aeroporturile din Romania. Conform datelor…