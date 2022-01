Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Reghecampf ar fi putut fi printre cei mai buni antrenori ai lumii. O spune chiar soția lui, Anamaria Prodan. Cei doi s-au desparțit dupa ce antrenorul și-a inșelat partenera cu Corina Caciuc, cea care urmeaza sa ii aduca pe lume un bebeluș. Problemele in casnicia Anamariei Prodan cu antrenorul…

- Atacurile indirecte ale Anamariei Prodan catre soțul ei Laurențiu Reghecampf s-au mutat acum și pe TikTok. Impresara a trecut de la apropourile acide de pe Instagram la filmulețe pe Tik Tok, in care face, aparent, trimitere la antrenor și la amanta lui, Corina Caciuc.

- Il adora, ii spunea „soarele meu”, dar de cand a anunțat ca divorțeaza și ca traiește o poveste de iubire alaturi de Corina Caciuc, Anamaria Prodan și-a schimbat sentimentele pentru Laurențiu Reghecampf. Spune ca acesta nu o mai cauta deloc acum, nici pe ea, nici pe copiii lor. Anamaria Prodan și Laurențiu…

- Anamaria Prodan petrece Craciunul departe de Romania, in Dubai. Acolo, impresara in varsta de 49 de ani a primit un cadou neașteptat cu care s-a mandrit pe rețelele de socializare, pe Instagram. In urma cu cateva zile, Anamaria Prodan a declarat la un post de televiziune ca nu petrece Craciunul in Romania,…

- Numele Corinei Caciuc e tot mai des intalnit mai ales in presa mondena din Romania. Antrenorul de la Craiova și mai proaspata iubita și-au afișat public relația moment care a dat naștere multor comentarii cu precadere in mediul online.

- Anamaria Prodan a avut o prima reacție dupa ce soțul ei, Laurențiu Reghecampf, s-a afișat cu noua iubita, Corina Caciuc, in București. Antrenorul, care nu a divorțat inca de soție, nu iși mai ascunde noua poveste de iubire. Se știe ca in curand acesta va deveni tata pentru a treia oara. Zilele trecute,…

- Laurențiu Reghecampf va fi tata pentru a treia oara! Iubita celebrului antrenor este insarcinata in patru luni. Antrenorul de fotbal a depus deja actele de divorț, in ceea ce privește casnicia cu Anamaria Prodan, așa cum chiar el a marturisit. Mai mult decat atat, se zvonește ca antrenorul va deveni,…