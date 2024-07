Stiri pe aceeasi tema

- Valul de caldura intensa care a lovit Romania in ultimele luni a avut un efect neașteptat asupra consumului de energie electrica, compensand parțial scaderea drastica a resurselor energetice. Conform datelor publicate luni de Institutul Național de Statistica (INS), consumul de energie electrica a crescut…

- Valul de canicula din aceasta vara a scos la iveala vulnerabilitațile sistemului energetic din Romania, expunand riscul unor pene de curent majore, cunoscute sub denumirea de „blackout”. Conform Asociației Producatorilor și Consumatorilor de Energie Electrica din Romania (APCE), caldura extrema a dus…

- Canicula continua sa faca ravagii in toata țara. In ultimele zile, temperaturile au explodat și au atins valori mult prea mari pentru aceasta perioada. Specialiștii ANM transmit ca situația nu se remediaza curand și au emis un cod portocaliu de caldura, valabil pentru majoritatea regiunilor. Cod portocaliu…

- F.T. „In fuga de arșița verii spre racoarea munților Carpați, va invitam sa faceți un popas (de marți pana duminica, intre orele 9-17) pentru a admira exponatele și expozițiile din cadrul Muzeului Cinegetic Posada”. Acesta este invitatia- sugestie pe care care o fac reprezentantii unicului muzeu de…

- last minute antalya Intr-o lume tot mai agitata si supusa unui ritm alert, gasirea unui refugiu unde sa te poti deconecta de la grijile cotidiene devine esentiala. Antalya, cu peisajele sale idilice, plajele cu nisip fin si apa cristalina a Marii Mediterane, se contureaza ca destinatia perfecta pentru…

- Vremea torida continua sa faca ravagii in Romania, iar meteorologii au emis un cod ROȘU de canicula pentru mai multe județe. In aceste zone, disconfortul termic este extrem de ridicat, iar aerul devine greu de respirat. Canicula intensa in București Bucureștiul se confrunta cu temperaturi extreme, atingand…

- Canicula face ravagii la noi in țara. Temperaturi au depașit chiar și 40 de grade la soare și aerul este unul irespirabil in majoritatea regiunilor din țara. Cum caldurile insuportabile nu erau de ajuns, vom avea parte și de un nou val de praf saharian. Ajunge chiar azi in Romania. Praful saharian lovește…

- Știai ca in Ardeal se gasește un lac care are cea mai pura apa din Romania? Localnicii de aici spun ca apa lacului Sfanta Ana are proprietați miraculoase. Lacul Sfanta Ana din județul Harghita, aflat la o distanța de aproximativ patru ore de Turda, este singului lac format intr-un crater vulcanic stins…