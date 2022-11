Stiri pe aceeasi tema

- Meta, compania mama a Facebook si Instagram, planuieste sa concedieze mii de angajati incepand cu saptamana aceasta, in incercarea de a reduce costurile, a relatat ziarul american Wall Street Journal, citand surse familiarizate cu problema, potrivit AFP, citata de Agerpres. Ultimele rezultate trimestriale…

- Elon Musk planuiește sa elimine aproximativ 3.700 de locuri de munca la Twitter, dupa preluarea rețelei de socializare, cu alte cuvinte sa renunțe la jumatate din forța de munca a companiei, in incercarea de a reduce costurile, a relatat miercuri Bloomberg News, citand mai persoane familiare cu acest…

- Twitter, care a fost achizitionata saptamana trecuta de miliardarul Elon Musk, intentioneaza sa renunte la un sfert din forta de munca, ca parte a ceea ce se asteapta sa fie o prima runda de disponibilizari, a relatat luni Washington Post, citand o persoana familiarizata cu chestiunea. Avocatul celebritatilor…

- Elon Musk a preluat controlul asupra Twitter cu o eficiența brutala, concediind deja mai mulți directori de top, fara a oferi insa prea multe clarificari despre cum iși va indeplini ambițiile pe care le-a exprimat cu privire la platforma social media, scrie Reuters.

- Compania SpaceX va continua sa finanteze reteaua de internet Starlink in Ucraina, a anuntat sambata, 15 octombrie, Elon Musk, la o zi dupa dupa ce a spus ca nu-si mai permite sa faca asta, relateaza AFP si Reuters. „La naiba. Chiar daca Starlink pierde in continuare bani si alte companii primesc miliarde…

- Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, ”a mirosit” o noua oportunitate de a valorifica produse ciudate, lansand un parfum numit ”Burnt Hair” (Par Ars), despre care a spus ca in cateva ore a vandut 10.000 de sticle, pentru a castiga un milion de dolari, relateaza Reuters. ”Cu un nume ca al meu (Musk inseamna…

- Elon Musk, directorul general al Tesla, a vandut acțiuni ale producatorului de vehicule electrice in valoare de 6,9 miliarde de dolari (6,6 miliarde de euro), spunand ca fondurile ar putea fi folosite pentru a finanța o potențiala tranzacție cu Twitter, daca va pierde o batalie juridica cu platforma…

