Unde este societatea civilă în fața abuzurilor președintelui Iohannis? Președintele incalca Constituția de o maniera grosolana – o liniște totala. Ministrul Justiției asculta docil indicațiile președintelui și incropește repede o intalnire cu „societatea civila" sa „discute situația dosarului 10 august". Citesc in presa: „Președintele Klaus Iohannis și alți doi prezidențiabili, Dacian Cioloș și Rareș Bogdan, au sarit pe justiție pentru ca nu s-a aliniat propriei lor opinii despre cum ar fi trebuit sa decurga cercetarile in dosarul 10 august". ( sursa ) Mai citesc: "Ministrul Justiției, Stelian Ion, a anunțat vineri seara ca s-a intalnit astazi cu mai mulți reprezentanți…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

