Unde e… predictibilitatea?

Sportul, fotbalul in special, a ramas ”cenușareasa” societații romanești in pandemia de Covid! Se anunța ca vor ”reporni la drum” și restaurantele – in sfarșit si școlile sunt șanse mari sa se redeschida, numai pentru sportul amator nu se face nimic, nimic, nimic! Ce-l intereseaza pe ministru, pe miniștrii de fapt? Sau pe șeful FRF? Sa fim serioși, nu-și mai bate nimeni capul sa gaseasca vreo soluție, astfel incat oamenii care muncesc cu sutele, claie peste gramada, in fabricile private, care nu au vazut ”o testare” pana acum, la locul de munca, sa poata merge sa joace un fotbal, seara? Nu intereseaza…