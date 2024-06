Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Albu i-a transmis un mesaj public emoționant lui Mihai, fostul ei soț, dupa ce a dezvaluit ca a fost diagnosticat cu cancer. Designerul de pantofi a fost operat recent la un spital privat din București.Joi, 9 mai, Mihai Albu anunța pe rețelele de socializare ca a fost diagnosticat cu cancer de…

- Pe rețelele de socializare au fost acuzați ca mimeaza desparțirea, dar in realitate sunt cuplul perfect! Dragostea dintre Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean nu poate fi invinsa de nimic, nimic macar de motivele unei presupuse separari! Nu se știe daca au fost sau nu desparțiri, cert este ca se…

- Vom inaugura acest obiectiv cu o serie de evenimente deosebite desfașurate pe parcursul a trei zile pline de distracție și energie pozitiva, menite sa va ofere experiențe unice și sa va incante. Detaliile complete despre program sunt disponibile pe site-ul nostru oficial: https://turdaarena.ro/ . E…

- Kelemen Hunor nu se dezminte și face din ipocrizie un fel de a fi, o politica pe care o servește celor creduli și aserviți altor interese decat ale Romaniei. Miercuri, la București, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a avut convorbiri tete-a-tete cu premierul ungar Viktor Orban, urmate mai apoi de discuții…

- Transportul public din Municipiul Targu Mureș se apropie ușor de arhetipurile occidentale, caci incepand cu data de 2 aprilie, calatorii care se vor deplasa cu transportul public pe raza municipiului vor beneficia de plata cu cardul pentru achiziționarea biletelor de calatorie. Dispozitivele de tip…

- Primaria Timișoara a anunțat ca, astazi, Dominic Fritz și Mehita Fanny Sylla, manager tegional al Corporației Financiare Internaționale (International Finance Corporation, parte din Banca Mondiala) au semnat astazi acordul de asistența pentru construirea unui spital public nou in parteneriat public-privat.…

- Administrația locala din Brad investește in modernizarea transportului public prin achiziționarea de autobuze electrice și stații de incarcare Brad, 21 martie 2024 – Administrația locala din Brad anunța lansarea unei licitații pentru un contract in valoare de 8.899.728 lei, destinat…

- Claudiu Petrila uita complet de fotbal atunci cand este in preajma iubitei sale! Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni altul decat Claudiu Petrila. Și, fotbalistul formației din Giulești nu a fost vazut singur in timp ce…