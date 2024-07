Stiri pe aceeasi tema

- N.D. Cele mai reprezentative piese din valoroasa colecție de dantela ce se regasește in patrimoniul Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova vor fi expuse și la Muzeul Național Cotroceni. Concret, astazi, la ora 15.00, in spațiile de expunere ale muzeului menționat va fi vernisata expoziția…

- Examenul de Bacalaureat continua marti, 2 iulie, cu proba obligatorie a profilului. Absolventii claselor a XII a sustin, azi, proba scrisa la Matematica si Istorie. La nivelul judetului Constanta s au inscris pentru aceasta proba 4.701 de candidati, dupa cum urmeaza: Matematica, Profilul Stiinte ale…

- Rezultatele preliminare ale primului tur al alegerilor legislative sunt cunoscute. Reunirea Naționala, de extrema dreapta, s-a clasat pe primul loc, cu 34,2% din voturi, potrivit institutului de sondaje Ifop. La randul sau, Noul Front Popular are 29,1%. Tabara prezidențiala a luat 21,5% din voturi pentru…

- Luka Modric a devenit cel mai varstnic marcator la un Euro, la 38 de ani și 289 de zile. Conaționalii sai au creat un vulcan in tribunele arenei din Leipzig, insa finalul a fost cumplit, golul egalizator al lui Zaccagni demolandu-i pe simpatizanții Vatreni. Incredibil! Este greu de descris in cuvinte…

- Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și secțiile sale muzeale din Ploiești și județ ofera copiilor posibilitatea participarii la ateliere interactive de creație/comunicare și la interesante incursiuni cultural-istorice, in vederea petrecerii instructiv-educative a vacanței de vara 2024,…

- Directoarea unei școli din Suceava și o profesoara s-au batut joi, in Școala Gimnaziala Zamostea. A fost chemata o ambulanța și Poliția, dupa escaladarea conflictului. O profesoara de istorie și directoarea unei școli din Suceava s-au batut in timpul orelor, pe fondul unor tensiuni mai vechi, joi dimineața,…

- Coroana reginei Maria a ajuns la Iași, unde va fi expusa la Muzeul Regina Maria. Mascații Jandarmeriei au asigurat paza coroanei care valoreaza 25 de milioane de euro. Coroana Reginei Maria a Romaniei, capodopera din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Romaniei, a fost transportata la Iași sub…

- Mii de persoane au participat la ediția din 2024 a Maratonului Clujului, eveniment care s-a desfașurat astazi, 14 aprilie. Printre acestea s-a aflat și primarul Emil Boc care a alergat la crosul de 4 km. din cadrul maratonului internațional Cluj-Napoca. „Am alergat astazi, alaturi de colegii mei din…