Stiri pe aceeasi tema

- In sezonul turistic din acest an, turistii vor putea calatori mai mult fata de anul anterior, cand multe tari europene au introdus restrictii privind intrarea turistilor pe teritoriul tarii, insa acest lucru s-a schimbat, anul acesta existand state cu putine restrictii. Pe langa destinatiile…

- Gabriel Lala este omul care promoveaza ca nimeni altul Braila in lume. Brandul turistic pe care l-a inventat a atras cei mai multi turisti din istoria orasului Braila. Datorita lui, turisti din Grecia, Italia, S.UA, Israel, Turcia, Spania, Portugalia, Franta sau Germania au venit sa viziteze orasul…

- Testul PCR și carantina sunt cele doua condiții de care ne putem lovi, in aceasta perioada, daca vrem sa organizam o vacanța intr-o țara membra a Uniunii Europene. Din fericire, aproape toate țarile au eliminat carantina pentru cetațenii comunitari, dar testul PCR ramane in vigoare in Franța, Italia,…

- Intr-o foarte mare masura, țarile UE vor finanța prin Planurile Naționale de Redresare și Reziliența acele parți ale economiei care vor aduce valoare adaugata la nivelul UE. dar și programe de eficiența energetica și digitalizare, arata o analiza facuta de CNIPMMR și ANAT, conform Mediafax. Citește…

- Rareș Bogdan a declarat luni seara ca Romania poate depune PNRR pe „29, in aceasta luna – practic, pana pe 1 iunie, el trebuie depus, 29 este ultima zi in care se poate trimite”.Europarlamentarul a amintit ca „pana acum, au trimis 14 țari. Unele din ele, și chiar dintre cele care au trimis, au cerut…

- Ciolacu a transmis ca, din informatiile sale, nu doar Portugalia a depus la Bruxelles Planul National de Redresare si Rezilienta, așa cum a spus Iohannis , ci și Italia. ”Iohannis minte din nou pentru Guvernul Sau! ”Din informatiile mele, pana acum doar Portugalia a depus PNRR”. Fals! Iar nu sunteti…

- In 2019, volumul de pesticide vandute in UE a atins cel mai scazut nivel de la inceputul inregistrarii datelor de Eurostat, cu puțin peste 333 000 de tone și cu 6% mai mic decat in ​​2018. Acest declin accentuat vine dupa o perioada de niveluri care se situeaza intre 350 000 și 370 000 tone pe an (2011-2018).…

- Primul model electric al producatorului autohton Dacia a inregistrat peste 9.300 de precomenzi in trei saptamani de cand a ieșit pe piețele europene, scrie economica.net. Modelul Spring a avut un „un succes imediat in cele cinci țari care au deschis precomenzile in prima zi a primaverii: Romania, Franța,…