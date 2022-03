Unde au scăzut prețurile RCA In ultima saptamana s-a observat o reducere de 10% – 20% la tarifele politelor RCA vandute de companiile din piata, in principal, in cazul soferilor din orasele mici si zone rurale, precum si la cei cu frecvente reduse la daune. „Am remarcat, in ultima saptamana, o tendinta de reducere a primelor RCA la cativa jucatori […] The post Unde au scazut prețurile RCA first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Motiv de bucurie pentru șoferi: Au SCAZUT prețurile la RCA la mai multe companii Motiv de bucurie pentru șoferi: Au SCAZUT prețurile la RCA la mai multe companii Dupa explozia prețurilor la asigurarile auto ca urmare a falimentului City Insurance, tarifele RCA au scazut cu 10%, pana la 20%, la cateva…

- Pretul nichelului a atins 41.945 de dolari pe tona, potrivit datelor Refinitiv. LME a anuntat joi ca va majora limita de variatie a pretului nichelului de la 8% la 12%, incepand de vineri. Pe 8 martie, pretul nichelului a crescut de peste doua ori in numai in ​​cateva ore, depasind 100.000 de dolari…

- Prețul petrolului și-a continuat in aceasta dimineața scaderea pe care o inregistrase duminica. Contractele futures pentru petrolul european brent au scazut luni pana la 109 dolari pe baril, fața de un varful de peste 130 de de dolari pe baril atins saptamana trecuta, scrie Reuters . Contractele futures…

- Prețurile de referința la gaze naturale in Europa au scazut astazi, pentru a patra zi consecutiv, dupa ce Rusia a anunțat ca exclude o serie de materii prime importante de pe lista produselor care vor fi afectate de restricții la export, transmite Bloomberg, citat de digi24.ro .

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni, dupa ce presedintele american Joe Biden a acceptat sa discute cu presedintele rus Vladimir Putin despre Ucraina in cadrul unui summit, transmite Bloomberg, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Nu era clar cate unitati sunt retrase si la ce distanta, dupa o desfasurare a aproximativ 130.000 de militari rusi in regiune. ”Am trecut de la ingrijorarea ca cele mai mari temeri ale noastre se vor confirma la poate ca exista un declic diplomatic, pana la urma. Asta aduce multa usurare in ceea ce…

- Preturile petrolului au scazut, luni, cu peste 2%, din cauza creșterii dolarului si a posibilei majorari a dobanzilor de catre Rezerva Federala (Fed) a Statelor Unite, care incepe marti o sedinta de doua zile, transmite Reuters. Cotatia petrolului Brent a coborat cu 2,08%, la 86,05 dolari pe baril,…

- Prețul gazelor naturale in Europa a scazut pentru a șasea zi la rand, cea mai lunga serie din ultimul an, in timp ce vase cu gaz lichefiat se indreapta spre continent, chiar in momentul in care inchiderile industriale și vremea calda reduc cererea, scrie Bloomberg. Contractele la termen au…