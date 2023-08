Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela și Dani Oțil au fost la primul zbor alaturi de fiul lor. Cei doi parinți și-au dus baiețelul intr-un zbor scurt și s-au bucurat toți trei de aceasta experiența. Iata cat de fericit a fost micuțul Tiago! Soția prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani l-a filmat pe cel mic in avion!

- Duminica, 30 iulie, a fost o zi extrem de importanta pentru Dani Oțil și frumoasa lui soție, Gabriela. Cei doi și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu, organizand apoi o petrecere pe cinste la un local de fițe de langa București. Alaturi le-au fost rudele și prietenii apropiați, care s-au distrat…

- Gabriela și Dani Oțil au ales o locație exclusivista pentru evenimentul lor. Cei doi au optat pentru un restaurant din Buftea, aflat langa lac, iar priveliștea este una de vis. Decorul este unul spectaculos, iar culoarea predominanta fiind alb, asemenea rochiei de mireasa.

- Gabriela și Dani Oțil au terminat cununia religioasa de la biserica și urmeaza sa se indrepte spre restaurant. Aceștia au mers de mana alaturi de fiul lor, Tiago, reușind sa obțina cadrul unei familii perfecte.

- Gabriela și Dani Oțil traiesc astazi emoțiile uneia dintre cele mai importante zile din viața lor: nunta! Cei doi soți ajung și in fața altarului, dupa ce cununia civila a fost organizata in urma cu doi ani. Iata primele imagini publicate in mediul online!

- Gabriela și Dani Oțil, parinți pentru a doua oara? Fiul lor, Tiago, și-a dat acordul. Pe rețelele personale de socializare, vedeta a facut o postare speciala despre acest subiect important. Iata ce i-a spus baiețelul ei și al prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani!

- Gabriela Prisacariu a publicat o imagine din intimitatea casei sale cu Dani Oțil și fiul lor, Tiago. Frumoasa soție a matinalului a observat un detaliu amuzant pe camera de supravheghere instalata in dormitorul celui mic.

- Dani Oțil este un tatic model și extrem de implicat in creșterea micuțului sau, insa nu intotdeauna lucrurile ii ies exact așa cum și-ar dori, iar dovada stau imaginile facute publice de Gabriela Prisacariu pe rețelele de socializare. In urma cu cateva ore, vedeta a facut publica o fotografie in care…