- Croația are acum 3,8 milioane de locuitori fața de 4,2 milioane cat avea in urma cu zece ani, potrivit rezultatelor finale ale celui mai recent recensamant publicate vineri, 14 ianuarie, de Biroul National de Statistica, relateaza AFP, citata de Agerpres . Practic, ststul balcanic a inregistrat o scadere…

- Romania avea, in ultimul trimestru de anul trecut, un deficit de cont curent de 4,9 miliarde de euro, cel mai mare dintre toate țarile Uniunii Europene, informeaza datele publicate de Eurostat. In trimestrul al treilea al anului trecut, Uniunea Europeana a inregistrat, pe ansamblu, un excedent de cont…

- Croatia a anuntat joi stimulente financiare pentru a-i convinge pe croatii care au emigrat in alte tari ale Uniunii Europene sa se intoarca in tara lor, pentru a reduce declinul demografic si imbatranirea populatiei constatate in ultimii ani, relateaza France Presse. Aceste masuri, care vor intra in…

- O țara din Uniunea Europeana le ofera pana la 26.000 de euro celor care au emigrat, daca aceștia se intorc acasa O țara din Uniunea Europeana le ofera pana la 26.000 de euro celor care au emigrat, daca aceștia se intorc acasa Dupa aderarea la Uniunea Europeana, cetațenii din țarile din Sud-Est au emigrat…

- Europol – agentia Uniunii Europene pentru combaterea criminalitatii – a publicat vineri lista celor mai cautati 62 de infractori, sub titlul „Ascunsi la vedere”, semnaleaza dpa. Pe lista figureaza 61 de barbati si o singura femeie. Cei urmariti sunt suspecti sau condamnati pentru fraude, trafic de droguri,…

- Aproximativ 18,4% din populatia Uniunii Europene cu varsta de 15 ani sau mai mult a raportat in 2019 ca fumeaza tigari zilnic, iar 12,6% din populatia UE a consumat mai putin de 20 de tigari pe zi, in timp ce 5,9% a consumat zilnic 20 sau mai multe tigari, arata datele publicate astazi de Oficiul European…

