Unde au descoperit polițiștii comercianți de flori care fură energie electrică Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 5 au descoperit, impreuna cu reprezentanții Enel, mai multe tarabe dintr-o piața din sectorul 5 racordate ilegal la reteaua de energie electrica, in urma unor perchezitii desfașurate in zona. Potrivit unor surse judiciare, perchezitia se desfasoara la Piata de Flori, iar dosarul penal vizeaza modul in care Administratia pietelor a atribuit spatiile de comercializare. „Politistii, impreuna cu reprezentanti ai Directiei Generale Antifrauda Fiscala, Inspectoratului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- IPJ Prahova a organizat, miercuri dimineata, perchezitii intr-un dosar de inselaciune, fiind vizate persoane suspectate ca au livrat colete care contineau alte bunuri decat cele comandate, incasand banii in sistem ramburs, anunta IPJ Prahova. "In aceasta dimineata, politistii Inspectoratului de Politie…

- Un incendiu a izbucnit la o cabana din statiunea Ranca.Trei autospeciale ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj intervin pentru stingerea incendiului. Un apel la 112 semnala faptul ca incendiul se manifesta la etajul unu al unei cabane din statiunea Ranca si ca in imobil nu sunt cazati…

- O parte din acoperișul spitalului TBC din Oravița, județul Caraș-Severin, s-a prabușit in urma cu cateva momente. La momentul producerii incidentului, in unitatea sanitara erau peste 150 de pacienți cu TBC și bolnavi cronic. „Pagubele sunt suficient de mari incat sa luam pacienții de aici și sa-i mutam.…

- O banala cearta in familie a dus la o interventie in forta a vestitului SAS, Serviciul pentru Actiuni Speciale. Refugiat in bucataria unui apartament din zona Garii, „teroristul" a opus rezistenta inarmat cu un cutit, luptand impotriva a trei politisti SAS. Urmarea a fost un dosar penal cu o tripla…

- Polițiștii din București au efectuat 60 de percheziții in Capitala și șase județe, intr-un dosar penal care vizeaza fapte de evaziune fiscala cu prejudiciu de 2 milioane de euro. Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalitații…

- Dupa mulți ani in care nu s-a mai discutat despre riscul bacteorologic reprezentat de apa din Dunare, pentru ca toate localitațile riverane au stații de epurare a apelor uzate, in zona Braila – Galați a fost data alerta de infestare a apelor Dunarii cu bacteria „Clostridium”, ceea ce inseamna ca ar…

- Procurorii militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infractiunile de coruptie savarsite de militari au dispus sesizarea Tribunalului Militar Bucuresti, in baza dispozitiilor art. 483 Cod procedura penala, cu acordul de…

- Politistii galateni pun in aplicare, joi dimineata, cinci mandate de perchezitie domiciliara la sediile a trei societati comerciale din judetul Galati si la locuintele a doua persoane intr-un dosar de inselaciune, in care sunt vizate afaceri cu cereale, prejudiciul fiind de trei milioane lei, potrivit…