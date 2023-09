Unde au călătorit românii vara aceasta Destinațiile estivale cele mai populare au fost orașele din Europa. Conform datelor Kiwi.com, numarul de rezervari facute de romani pentru lunile iunie, iulie și august ale acestui an a crescut cu peste 39% fața de numarul rezervarilor pentru vara anului 2022. Destinațiile pentru vacanța de vara alese de romani s-au indreptat, din nou, catre țari europene. Cele mai populare alegeri pentru plecarile lor au fost Italia, Spania, Marea Britanie, Germania și Franța, un top ce arata doar schimbari minore fața de preferințele anului trecut. Vara aceasta, orașele europene au fost un punct de atracție… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii iși dovedesc in ultimul timp afinitatea pentru calatorii, avand o dorința din ce in ce mai mare de a explora lumea, dar și o doza de spontaneitate cand vine vorba de planificare. Kiwi.com, una dintre cele mai importante companii de travel tech, ofera date despre cum și unde calatoresc romanii…

- – Conform Kiwi.com, romanii au rezervat calatoriile pentru weekendul prelungit din august, in mare parte chiar in luna iulie. – Pentru cei care rezerva cu ajutorul Kiwi.com, destinațiile populare includ Milano, Londra, Roma, Bruxelles și Paris. – Romanii folosesc weekendul prelungit din august ca…

- La un an dupa ce a fost prezentat oficial, Lotus Eletre poate fi comandat din acest moment pentru clienții din Europa. Noul model electric va fi disponibil, in prima faza, in urmatoarele țari: Germania, Marea Britanie, Țarile de Jos, Belgia, Franța, Italia, Norvegia, Suedia și Elveția. Noul Lotus Eletre…

- Președintele patronatului francez (Medef), Geoffroy Roux de Bezieux, a declarat marți, 20 iunie, ca Europa a devenit o „mașinarie infernala” pentru producerea de reglementari care risca sa „zdrobeasca competitivitatea europeana”, transmite agenția AFP, citata de Boursorama.com . „Europa a devenit o…

- Ucraina poarta negocieri cu producatorii occidentali de armament pentru a stimula producția de arme, inclusiv drone, a declarat un ministru ucrainean, relateaza Sky News . De la invazia Rusiei din 2022, Ucraina a facut eforturi pentru a-și asigura arme, de la muniții la lansatoare de rachete și rachete.…

- Samsung isi aduce in Europa programul self repair, care vizeaza cateva dintre cele mai recente smartphone-uri si laptopuri ale companiei. Pana la finele acestei luni, serviciul ar trebui sa fie disponibil in Belgia, Franta, Italia, Tarile de Jos, Polonia, Spania, Suedia si Regatul Unit. In program sunt…

- Masurile sunt ”in conformitate cu eforturile noastre de a ne concentra pe pietele unde avem oportunitati de crestere durabila”, a spus un purtator de cuvant al companiei. CEO-ul Dara Khosrowshahi a declarat ca Uber va investi numai pe pietele in care poate fi cel mai mare sau al doilea jucator. Uber…

- Pretul gazelor naturale in Europa a inregistrat vineri un salt de pana la 23-, in conditiile in care traderii au reanalizat riscurile la adresa aprovizionarii pe fondul semnalelor de competitie globala pentru acest combustibil fosil si al valului de caldura care incepe sa afecteze regiunea, transmite…