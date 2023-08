Stiri pe aceeasi tema

- Numarul estimat al turistilor care vor ajunge pe litoralul romanesc in minivacanta de Sfanta Maria se ridica la aproximativ 110-115.000 in unitati clasificate, arata datele Litoralulromanesc.ro, agentie de turism specializata in statiunile autohone de la Marea Neagra. Potrivit companiei, se mai gasesc…

- ”Jumatatea lunii august reprezinta cea mai aglomerata perioada din sezonul estival pe litoralul autohton, dat fiind ca pentru multi romani aceasta este perioada traditionala de concedii. In plus, faptul ca zilele de luni si marti, 14 – 15 august, au fost declarate nelucratoare ca urmare a sarbatorii…

- Litoralul romanesc nu este prima opțiune de pe lista turiștilor care beneficiaza de minivacanța din luna august, atunci cand se creeaza punte datorita zilei libere de la stat de pe 15 august, de Sfanta Maria.Un sejur de doua nopți in aceasta perioada costa aproximativ 892 de lei pentru doua persoane.…

- La jumatatea acestei luni, romanii care lucreaza la stat vor avea parte de o noua minivacanta de patru zile, ca urmare a faptului ca pe data de 15 august se sarbatoreste Adormirea Maicii Domnului, zi libera conform Codului Muncii, potrivit observatornews.ro. Astfel, bugetarii vor avea libera si ziua…

- Luna aceasta, cu ocazia sarbatorii de Sfanta Marie, romanii vor beneficia de o minivacanța de 4 zile. Potrivit Codului Muncii, indiferent daca lucreaza la stat sau la privat, romanii primesc liber, in 15 august. Pentru ca anul acesta, sarbatoarea Adormirea Maicii Domnului pica marțea, Guvernul a stabilit…

- Cat vor scoate romanii din buzunar daca aleg sa iși petreaca minivacanța de Sf. Maria Mare pe litoral sau la munte. Weekendul prelungit pe 14 și 15 august ii scoate pe romani afara din casa. Romanii mai au doua saptamani sa se decida unde vor sa iși petreaca minivacanța de pe 12 pana pe 15 august. Unii…

- Cele mai cautate stațiuni de pe litoralul romanesc in 2023 sunt Eforie Nord, Costinești și Mamaia, arata o analiza realizata de Travelminit.ro. In ceea ce privește cheltuielile, cea mai ieftina stațiune este Techirghiol.

- Ca și in anii trecuți, cea mai cautata stațiune este Mamaia, urmata de Eforie Nord și Vama Veche. Cu toate acestea, sunt mai multe rezervari și la hotelurile din Neptun, Olimp, Jupiter și Venus in acest an.Vacanțele sunt intre trei și patru nopți. Pentru un hotel de trei stele, turiștii vor plati intre…