Unde au ajuns evacuații din Afganistan și ce țări au promis să primească refugiați Cel puțin 12.000 de oameni care au lucrat pentru fortele NATO, guvernele occidentale sau pentru fostul guvern afgan au fost evacuați din Kabul de la începutul eforturilor de salvare duminica trecuta. De asemenea, printre cei evacuați au fost jurnaliști, traducatori, precum și activiști pentru drepturile omului care prin natura meseriei lor se afla în situații de risc, relateaza MSN.

Majoritatea, aproximativ 7.000, au fost evacuați cu un avion militar aparținând trupelor americane, de tip C-17 Globemaster III. Marea Britanie a spus ca a preluat 1.200 de oameni pâna miercuri…

Sursa articol: hotnews.ro

