- ”Ne-am reinnoit hotararea in subiectul” acestui acord incheiat in 2019, a anuntat Erdogan luni, intr-o conferinta de presa comuna cu Dbeibeh, in urma unei reuniuni la Ankara. ”In ceea ce priveste acordurile semnate intre tarile noastre, si mai ales cel al delimitarii maritime, reafirmam ca aceste acorduri…

- Liderii Uniunii Europene (UE) aflati in vizita in Turcia pentru relansarea relatiilor bilaterale si-au exprimat marti preocuparile privind situatia drepturilor omului in aceasta tara, in cadrul unei intrevederi cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, la Istanbul, relateaza AFP si Reuters. Intr-o…

- Uniunea Europeana este pregatita pentru un "nou impuls" in relatiile cu Turcia, afirma presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in timp ce presedintele Consiliului European, Charles Michel, cere Administratiei Recep Erdogan respectarea drepturilor fundamentale, noteaza Mediafax.…

- Ministerul Sanatații a anunțat 40.806 de cazuri noi de coronavirus, confirmate in 24 de ore, dar și 176 de decese di ncauza COVID-19.Bilanțul total de coronavirus a ajuns joi la peste 3,3 milioane de cazuri confirmate cu noul coronavirus in Turcia de la inceputul epidemiei anul trecut. Bilanțul deceselor…

- Turcia a înregistrat peste 40.000 de cazuri de Covid-19 în 24 de ore, cel mai mare numar zilnic de la începutul pandemiei, potrivit cifrelor oficiale publicate joi seara și citate de AFP.Potrivit ministrului sanatații Fahrettin Koca, 40.806 de cazuri noi de coronavirus au fost…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat luni masuri mai stricte impotriva coronavirusului. Acesta a citat numarul in crestere al oraselor cu risc ridicat de pe intreg teritoriul tarii, potrivit Agerpres . Erdogan a spus ca un lockdown pe perioada weekendului va fi instituit in timpul lunii…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a justificat miercuri decizia sa de a retrage Turcia din Conventia de la Istanbul impotriva violentei de gen prin faptul ca aceasta atenteaza contra ''credintelor si culturii'' tarii sale si a devenit un mijloc pentru ''distrugerea conceptului…