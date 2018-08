Stiri pe aceeasi tema

- In trecut, inghetata continea doar lapte, zahar, fructe si poate oua, dar astazi, acest deliciu perfect pentru zilele caniculare, poate contine anumite ingrediente surprinzatoare, deloc benefice organismului uman, scrie descopera.ro.

- Uleiul de oregano este unul dintre cele mai eficiente antibiotice naturale cunoscute de omenire. Extras din planta cu același nume, acest ulei unic face minuni pentru sanatate. Uleiul de oregano conține de 3 ori mai mulți antioxidanți decat afinele și de 8 ori mai mulți decat merele, motiv pentru care…

- Starul columbian Maluma a gafat la prima sa prezența in Romania, declarandu-se uimit cați spectatori i-au fredonat piesele, „chiar daca nu știau limba engleza sau limba spaniola”. Dar și alți artiști au comis-o de-a lungul anilor, iar asta nu ne-a cazut prea bine.

- Intr-o perioada in care calatoriile - locale, europene si chiar transcontinentale - au devenit parte din „rutina“, bagajul a capatat un rol tot mai important, fie ca este vorba despre un troller cu dimensiuni generoase, de un rucsac de munte pentru pasionatii de aventura sau de o geanta de mana eleganta…

- Pentru al doilea an consecutiv, seara de Sanziene a fost celebrata in Castellon de la Plana la centrul cultural La Post-ul GALERIE FOTO: Romanii din Castelon nu au uitat tradițiile de acasa! Sanzienele, celebrate in orașul spaniol apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Deputatul PSD Nicolae Bacalbasa se teme de viitoare reactii ale protestatarilor la adresa sa, dupa scena de saptamana trecuta, raspunzand la o intrebare a unui jurnalist pe unde va pleca acasa, deputatul a spus retoric "aveti cota parte la pompe funebre?"

- Sunatoarea, prima planta medicinala recomandata de medicina alopata ca adjuvant in tratamentul depresiei, are proprietati terapeutice si asupra pielii, iar vara este ideala pentru calmarea pielii expuse excesiv la soare.

- Legionella este o bacterie extrem de periculoasa care traieste si se dezvolta in aparatele de aer conditionat, dusuri, piscine • Boala produsa de aceasta bacterie poate fi mortala • Medicii spun ca dezinfectarea filtrelor instalatiilor de aer conditionat este obligatorie pentru a preveni imbolnavirea…