- Desi presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a luat decizia de a reduce din restrictiile impuse prin ordonantele de urgenta, acesta a declarat in timpul conferintei ca mastile vor fi obligatorii dupa 15 mai pentru toti cetatenii Romaniei. Va trebui, insa, sa purtam maștile de protecție, in…

- Purtatea mastilor de protectie si a manusilor devine obligatorie de azi in spatiile publice din comuna Cumpana Decizia a fost adoptata de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta si va intra in vigoare incepand de azi, 8 aprilie 2020.Primaria Cumpana precizeaza ca se pot folosi esarfe, masti din panza…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a transmis un mesaj in care susține ca maștile de protecție nu reprezinta soluția pentru oprirea pandemiei de Covid-19. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul OMS, a declarat, in timpul unei conferințe de presa, ca maștile nu sunt „soluția miracol” in lupta cu…

- In contextul pandemiei de coronavirus, societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti atrage atentia utilizatorilor serviciului de canalizare sa nu arunce echipamentele de protectie (manusi, masti, etc.), dupa utilizarea acestora, in vasul de toaleta sau in caminele de racord si de vizitare. Deseurile menajere…

- Avand in vedere ca serviciul de colectare, transport și sortare a deșeurilor se realizeaza chiar și in condițiile instituirii starii de urgența, facem apel catre cetațenii care utilizeaza maști și manuși de protecție, SA NU PROCEDEZE LA ARUNCAREA ACESTORA IN CONTAINERELE DESTINATE COLECTARII SELECTIVE…

- Materialele sanitare de protecție se pot transforma in adevarate pericole pentru angajații din sistemul de salubrizare, care continua sa iși desfașoare activitatea și in aceasta perioada.

- Producatorul japonez de echipamente electronice a decis sa modifice productia unei fabrici, care sa faca masti de protectie in loc de televizoare. Pentru ca mastile de protectie sunt mult, mult mai cautate decat televizoarele in aceasta perioada in Japonia si nu numai, Sharp si-a reconditionat…

- Mastile medicinale sunt zilele acestea aproape de negasit in farmaciile din Capitala. In contextul Codului Galben la nivel național privind riscul de raspandire a noului tip de coronavirus, aceste produse s-au vandut ca painea calda, sustin farmacistii, iar putinele stocuri