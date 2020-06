Stiri pe aceeasi tema

- ​Seful Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din SUA a declarat joi ca substantele chimice folosite de politie pentru a dispersa multimea în timpul protestelor provoaca tuse care ar putea raspândi coronavirusul, scrie The New York Post citat de Mediafax. Directorul CDC,…

- Protestele violente din Statele Unite intra intr-o noua etapa. Un grup de manifestanți s-a adunat in fața Casei Albe peste noapte și au intrat in altercații violente cu membri ai Secret Service, agenția care este insarcinata cu protecția președintelui, relateaza CNN. Washington DC este unul dintre cele…

- In ultimele zile, doi angajați din „West Wing” unde se afla Biroul Oval, un militar in serviciul lui Trump, apoi purtatorul de cuvant al vicepreședintelui Mike Pence, au fost testați pozitiv la noul coronavirus . Iar printre cei plasați in carantina se afla și epidemiologul Anthony Fauci, nimeni altul…

- Centrele americane pentru controlul și prevenirea bolilor, CDC, au lansat un consorțiu pentru a da startul unei rețele naționale de laboratoare de secvențiere, care va accelera eliberarea datelor din secvența SARS-CoV-2 in domeniul public. Eliberarea rapida a datelor secvenței coronavirus deschise va…

- Potrivit directorului CDC acest lucru se va intampla la inceputul sezonului de gripa și ar putea fi mai grav decat primul. „Exista posibilitatea ca ofensiva virusului pe teritoriul tarii noastre iarna viitoare sa fie in realitate mai dificila decat cea pe care tocmai am traversat-o”, a declarat directorul…

- Un al doilea val de infectari cu noul coronavirus, asteptat sa loveasca Statele Unite iarna urmatoare, cel mai probabil la inceputul sezonului de gripa, ar putea fi mai grav decat primul, a avertizat marti directorul Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din Statele Unite (CDC).…

- Statele Unite au inregistrat luni 1.509 decese cauzate de coronavirus in 24 de ore, aproape aceeasi valoare ca in ziua precedenta, potrivit bilantului Universitatii Johns Hopkins, noteaza AFP, preluata de Agerpres . Acest bilant zilnic ridica la 23.529 numarul total al deceselor inregistrate de la…

