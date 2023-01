Stiri pe aceeasi tema

- Sony si Honda vor dezvolta impreuna masini electrice sub brandul Afeela, au anuntat cele doua companii. O prima masina sub acest brand va fi lansata pe piata in 2026. In vreme ce Honda se va ocupa de construirea masinilor, Sony va fi responsabil de implementarea propriilor tehnologii de entertainment,…

- In cazul in care nu știai, autonomia mașinilor electrice scade atunci cand temperaturile scad sub 4 grade Celsius și automobilele nu numai ca pot fi conduse pe distanțe mai scurte, dar se vor incarca și mai greu, scrie cumsa.ro Primul sfat pe care ni-l dau experții este sa parcam automobilele electrice…

- Circulația in localitatea vasluiana Sarbi este blocata dupa un accident grav, in care au fost implicate o mașina și un tractor incarcat cu furaje. Trei persoane au fost ranite. Din cauza scurgerilor de combustibil, circulația rutiera este intrerupta pe ambele sensuri, miercuri seara. Fii la…

- Degradarea bateriei mașinilor electrice este o preocupare constanta și justificata a celor care au o mașina electrica sau care vor sa cumpere una. Cu ajutorul unui test specializat, patentat de organizația germana DEKRA, am supus testarii un Volkswagen ID.3 1ST Edition care are aproape 50.000 km la…

- Cum cea mai ieftina masina electrica de pe piata are din ce in ce mai multi adepti si nu toata lumea isi permite doua automobile, Dacia Spring incepe sa devina „actor" al unor experiente extreme. Un roman a mers de la Falticeni la Berlin si retur incarcand de 34 de ori. Daca in vara un roman s-a incumetat…

- Problema autonomiei mașinilor electrice ramane in continuare ingrijorarea principala a potențialilor cumparatori. Pentru mașinile mici, cum este Dacia Spring , lucrurile sunt mai clare. Dar daca ai cumparat o mașina mai mare, cu care vrei sa mergi in vacanța cu familia? Oare cați km face pe autostrada…

- In ultimii ani, mașinile electrice au inceput sa devina din ce in ce mai populare in randul șoferilor. Chiar daca mașinile cu motoare termice inca domina preferințele multora, vanzarile de mașini electrice s-au marit simțitor, mai ales in contextul in care vanzarea de mașini noi cu motoare termice va…

- Romanii devin din ce in ce mai atenți la consumul din case din cauza facturilor tot mai mari. Electrocasnicele pe care le avem cu toții in apartamente au un consum enorm.Intr-un clasament al celor mai mari consumatori de energie electrica dintr-o gospodarie, frigiderul reprezinta 19%, televizorul 7,5%,…