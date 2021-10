Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Dominic Fritz a anuntat, marti, ca a cerut carbune din rezerva strategica a statului, pentru a asigura, in aceasta iarna, caldura zecilor de mii de timisoreni abonati ai societatii Colterm, aflata in subordinea municipalitatii. “Prefectul Ovidiu Draganescu a transmis Guvernului Romaniei, Ministerului…

- Caloriferele timișorenilor branșați la compania locala de termoficare sunt relativ calduțe, insa nu sunt nici pe departe pe atat de fierbinți incat sa incalzeasca locuințele. Administrația Fritz a anunțat ieri ca societatea care furnizeaza caldrua va intra in insolvența, din cauza datoriilor istorice.…

- Decizia a fost luata, luni, de Consiliul de Administrație, sa ceara protectia justitiei, prin declansarea procedurii de insolventa. Aceasta decizie este pentru a continua serviciul public. Colterm a incercat diverse variante, dar in contextul actual reorganizarea companiei prin procedura de insolventa…

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a anuntat luni ca noul Consiliu de Administratie al Colterm, compania de termoficare din Timisoara cu peste 50.000 de abonati, a declansat procedura intrarii in insolventa.

- Ies la iveala noi dezvaluiri care arata dimensiunea incompetenței și nepasarii care a existat in problema asigurarii caldurii in Timișoara. The post Puteam avea carbune ieftin, dar autoritațile timișorene au fost nepasatoare. „Iata dovada! Inconștienților, sa va fie rușine!” appeared first on Renasterea…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a semnat al doilea contract in acest an pentru construcția unei noi creșe in municipiu. Caștigatoarea licitației, la care au participat trei firme, este... The post Creșa noua pe strada Cocea din Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, se opune carantinei de noapte in weekend, masura care va intra in vigoare in localitate de vineri seara și care a fost anunțata de Florin Cițu penru localitațile unde rata de infectare trece de 4 la mia de locuitori. El a spus ca ar fi descurajant sa se…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, ii acuza pe consilierii liberali ca blocheaza activitatea Colterm, compania care asigura termoficarea Timișoarei. The post Fritz se simte „in dificultate” și ii acuza pe liberali ca blocheaza termoficarea Timișoarei appeared first on Renasterea banateana .