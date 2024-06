Unde ajung petițiile cetățenilor adresate Ministerului Sănătății Acum citeva saptamini, am primit o scrisoare plina de suferința și framintari de la fiica unui pacient care a decedat in unul din spitalele raionale. Fiica era dispusa sa lupte cu toate nedreptațile din instituția medicala, nedreptați care, in opinia sa, i-au omorit tatal. Aceasta ne-a scris despre indiferența manifestata fața de pacienții virstnici, dar și despre tratamentul inadecvat, aplicat Citeste articolul mai departe pe noi.md…

