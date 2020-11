Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, peste 280 de forțe au acționat pe raza județului Timiș, pentru verificarea respectarii masurilor și interdicțiilor impuse in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19. Astfel, sub coordonarea instituției prefectului, polițiștii timișeni, alaturi de celelalte instituții cu atribuții…

- Profesorul Alexandru Rafila considera ca, in ceea ce priveste criza epidemiologica din Romania „controlul este in pericol sa fie pierdut”, afirmand ca, dincolo de cresterea numarului de cazuri, in viata reala ne confruntam cu situatii foarte dificile, in care multe persoane bolnave nu au acces la…

- 76 de argeșeni, sancționați pentru ca nu purtau maști de protecție. Alte 373 de persoane au fost legitimate. In ultimele 24 de ore, peste 150 de efective de poliție și poliție locala au desfasurat actiuni de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, in zonele aglomerate,…

- Premierul croat le-a cerut joi concetatenilor sa dea dovada de disciplina pentru a combate pandemia de COVID-19 intr-un moment in care Croatia a inregistrat un nou record de contaminari, informeaza AFP."Unii minimizeaza efectele COVID-19, ceea ce duce la "nerespectarea masurilor de protectie,…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) și ONU, fac un apel la statele lumii sa elaboreze și sa implementeze planuri de acțiune pentru a promova propagarea informațiilor fundamentate științific și...

- Tot sudul litoralului, incepand de la Vama Veche pana in Olimp, este in stare de alerta. Autoritațile au intervenit și cu elicoptere. Peste 100.000 de turiști se afla acum la mare, in ultimul weekend de vara. Din aceasta dimineața, curg apelurile la 112 pentru intervenții la persoane aflate in pericol…

- La ATI sunt internati 497 de pacienti, precizeaza sursa citata. Pe teritoriul Romaniei, 9.604 persoane confirmate cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 5.509 in izolare institutionalizata. De asemenea, 26.442 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar 192 in carantina institutionalizata.

- Vedetei de televiziune i s-a facut rau in timp ce se afla la Varna, Bulgaria, cu soțul sau, muzicanul Adi Sina. Bruneta le-a povestit prietenilor virtuali ca a simtit ca nu isi mai revine, nu putea sa isi miste mainile si picioarele. A fost transportata cu ambulanța la spital, o zi mai tarziu a fost…