Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Paul Nicolau- Pescobar, patronul restaurantelor Taverna Racilor, a plecat pe Muntele Athos sa se roage și sa se regaseasca. „Acum plec la Athos ca sa ma liniștesc de tot taifunul… Așezam ganduri liniște… Va pupa Pescobar și Doamne ajuta la toata lumea”, spune Pescobar fanilor sai de…

- Pescobar a luat o noua decizie neașteptata! Daca in urma cu o zi era la restaurantul sau alaturi de angajați, cateva ore mai tarziu a mers la aeorport, pregatit sa paraseasca țara. Milionarul a decis sa iși petreaca o perioada departe de scandalul cu ANPC și problemele pe care le-a avut, dupa ce i-au…

- In urma unui scandal de proporții in care a fost implicat, Pescobar a revenit cu o noua decizie neașteptata. Inspectorii ANPC i-au inchis cele trei restaurante din București și Timișoara in doar cateva zile, iar acum se pare ca s-ar fi resemnat. Daca la inceput a fost o veste ingrijoratoare pentru el,…

- Localurile lui Pescobar au fost controlate și inchise de Protecția Consumatorilor, fiind gasite multe nereguli, inclusiv pește stricat. Pescobar a incercat sa justifice lucrurile, spunand ca preparatul a fost adus de pe Muntele Athos și ca angajații sai au facut o greșeala.”Timișoara a fost inchisa…

- Explicatia halucinanta a lui Pescobar pentru dorada stricata: 'Era adus de pe muntele Athos'Dupa mai multe controale, comisarii ANPC au luat decizia de a inchide, temporar, mai multe restaurante deținute de Paul Nicolau, dupa ce au gasit mai multe nereguli in interiorul acestora. Afaceristul a fost…

- Pescobar a facut noi precizari, dupa ce s-a spus ca a fost gasit pește stricat in locațiile pe care le deține. Milionarul spune ca, de fapt, era vorba despre dorada adusa de pe Muntele Athos, iar doua dintre cutii nu ar fi fost depozitate corespunzator.

- Dupa ce, inițial, restaurantul lui Pescobar din Timișoara a fost inchis, ca urmare a neregulilor gasite de inspectorii ANPC, Paul Nicolau a anunțat astazi ca locația a fost deschisa. Milionarul a postat un videoclip in mediul online, spunand ca iși așteapta, la fel ca de obicei, clienții la restaurantul…

- Marisa Paloma, in lacrimi pe rețelele sale personale de socializare! Vedeta nu credea ca mai are vreo șansa! Sufletul ei drag s-a intors acasa, iar ea este foarte fericita in aceste momente. Iata ce a postat pe pagina ei de Instagram!