Unde a lovit cea mai puternică furtună din ultimii 14 ani Vanturi puternice au facut ravagii vineri in Riga, capitala Letoniei, in timpul celei mai puternice furtuni care s-a abatut asupra orasului in ultimii 14 ani, a anuntat serviciul meteorologic al tarii baltice, relateaza Xinhua. Potrivit Centrului de Mediu, Geologie si Meteorologie din Letonia, viteza rafalelor de vant in centrul orasului a ajuns la 25,3 metri pe secunda vineri dimineata. Orasul a mai fost lovit de o furtuna la fel de puternica pe 23 februarie 2008, cand viteza vantului a atins 27,5 metri pe secunda. Vanturile puternice au facut ravagii in centrul orasului, rupand crengile copacilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

