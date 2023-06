Stiri pe aceeasi tema

- Cum s-a pregatit familia Clejanilor pentru concertul lui Johnny Depp. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, i-au surprins pe Viorica, Ionița și Margherita in parcarea Romexpo, cu doar puțin timp inainte de concertul trupei Hollywood Vampires. Dupa ce s-au bucurat de…

- George Pușcaș pune mereu familia pe primul loc! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini rare cu mama, tatal, sora și cumnatul fotbalistului. Gesturile facute de sportiv sunt dovada clara ca succesul nu l-a facut sa uite cine sunt cele mai importante…

- Gigi Becali, cu cash-ul la purtator, pe strazile din Capitala! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe faza, ca de fiecare data, și au surprins imagini "scumpe" cu latifundiarul din Pipera. Omul de afaceri iși cara banii cu sacoșa de la Mega și nu ține cont…

- Victor Becali nu are liniște nici atunci cand se afla in oraș, iar omul de afaceri prefera sa-și rezolve toate problemele in public. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe Victor Becali in timp ce avea o discuție aprinsa.

- Claudia Patrașcanu pare ca a uitat de scandalurile in care a fost implicata in ultima vreme. Fosta soție a lui Gabi Badalau a ieșit in oraș, iar paparazzii Spynews.ro au surprins-o in ipostaze in care rar a mai fost vazuta pana acum. Daca este o diva la televizor, Claudia Patrașcanu intoarce toate privirile…

- Kira Hagi are mare grija de felul in care arata! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini rare cu fiica lui Gheorghe Hagi pe strazile din București. Ce face actrița in timpul liber și cum profita de orele pe care le petrece departe de platourile de…

- What's Up este indragostit lulea de iubita lui și nu vrea sa stea departe de ea nici macar atunci cand iese in oraș, cu baieții. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe artist in timp ce a ieșit in oraș, cu prietenii, dar partenera de viața a acestuia…