- Mircea Lucescu a fost operat la inceputul lunii mai de coxartroza, dar tehnicianul roman in varsta de 77 de ani a revenit de curand la antrenamentele echipei Dinamo Kiev, de unde a lipsit in ultima perioada.

- Operat pe 1 mai de coxartroza, Mircea Lucescu a revenit la antrenamentele lui Dinamo Kiev, deși se deplaseaza in carje. La aproape 78 de ani, nu se gandește inca sa renunțe la fotbal. Mircea Lucescu are 77 de ani. Pe 29 iulie, implinește 78. A fost operat pe 1 mai, de coxartroza, pentru ca durerile…

- Mircea Lucescu se implica la Dinamo Kiev și din spital. Antrenorul roman a fost operat la șoldul stang pe 1 Mai și a vrut ca a doua zi sa se duca la antrenament. Jurnaliștii din Ucraina spun ca s-a razgandit dupa ce medicii au insistat și i-au transmis ca este mai bine sa fie supravegheat […] The post…

- Mircea Lucescu a anunțat, in urma cu puțin timp, ca va fi supus unei intervenții chirurgicale, chiar la un spital din Ucraina. Cu toate acestea, aceasta este și cauza pentru care nu va mai antrena echipa Dinamo Kiev. El va fi, totuși, inclocuit de secundul sau. Cu ce probleme de sanatatate se confrunta…

- Clubul de fotbal ucrainean Dinamo Kiev a anunțat sambata ca Mircea Lucescu va fi inlocuit pe banca echipei de secundul sau, Oleksandr Shovkovskyi, tehnicianul roman urmand a fi supus unei intervenții chirurgicale.

- Dinamo Kiev, echipa pregatita de Mircea Lucescu (77 de ani), a pierdut și astazi in campionatul ucrainean, 0-1 cu Zorya. Dupa meci, antrenorul roman a fost intrebat daca ia in calcul sa demisioneze. Mircea Lucescu i-a adus titlul lui Dinamo Kiev in primul sezon la carma echipei, 2020/2021, dar stagiunea…

- La 77 de ani, Mircea Lucescu iși continua activitatea in Ucraina și ramane apreciat pentru trofeele caștigate și celelalte rezultate deosebite obținute in longeviva-i cariera inceputa in 1979, cand era jucator-antrenor la Corvinul Hunedoara. Antrenorul roman a fost inclus de revista „FourFourTwo” intr-o…

- Mircea Lucescu (77 de ani), antrenorul lui Dinamo Kiev, a criticat prestația arbitrei Katerinei Monzul: „Au fost doua mari greșeli la fazele in care am primit gol”. Invinsa acasa cu 2-1 de Inhuleț, penultima clasata, Dinamo a slabit insa in iarna, vanzand cei mai buni jucatori. Antrenorul roman a reluat…