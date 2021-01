Unde a fost petrecerea cu 200 de persoane din Cluj, unde s-au dat amenzi de 100.000 de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Interlopul Paul Ștefan gazduia 30 de persoane la aniversarea sa intr-un restaurant. Interlopul este judecat pentru apartenența la grup infracțional, camatarie și trafic de droguri de mare risc. Acesta a scapat de arestul la domiciliu in decembrie și a intrat sub control judiciar.Polițiștii au verificat…

- In a doua zi a anului 2021, peste 370 de forțe au acționat in sistem integrat, sub autoritatea instituției prefectului, pentru verificarea respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, cu scopul limitarii și combat

- Politistii din Timișoara și un echipaj de jandarmi au intervenit, joi dupa-amiaza, la o sala de evenimente din oraș, unde avea loc o petrecere de cununie cu 40 de invitați. Pentru ca nu respectau regulile impuse in pandemie, participanții la nunta au fost amendați cu 60.000 lei. De asemenea organizatorul…

- O cununie la care participau 40 de persoane, in Timișoara, a fost oprita, joi, de intervenția polițiștilor, care au aplicat amenzi pentru nerespectarea normelor de limitare a raspandirii coronavirusului, relateaza Mediafax. Politistii din Timișoara și un echipaj din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi…

- O petrecere la care participau 16 persoane, intr-o locație din București, a fost oprita de polițiști, care au dat amenzi in valoare de 13.000 de lei. Petrecerea a avut loc miercuri seara intr-o locație din raza de competența a Secției 11. Polițiștii au fost gasit in interior aproximativ…

- Polițiștii din Bistrița-Nasaud și Maramureș au efectuat 10 perchezitii domiciliare pentru destructurarea unor grupari infracționale specializate in activitați de contrabanda. Cinci persoane au fost reținute. 11 persoane din localitațile Bistrița și Crasna Vișeului (Maramureș), s-au trezit ieri cu Poliția…

- O petrecere privata la care participau noua persoane, in localitatea Deveselu, județul Olt, a fost oprita de polițiști, care au dat amenzi de 14.000 de lei. Potrivit informațiilor transmite sambata de Poliția Olt, petrecerea a fost organizata la locuința unui tanar de 22 de ani, din comuna…