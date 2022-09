Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsufletit al Reginei Elisabeta a II-a, a fost coborat luni in cripta „Royal Vault” din Capela St George de la Castelul Windsor, unde a fost depozitat si sicriul sotului suveranei, Printul Philip.

- Intreaga planeta asista astazi la Funerariile Regale ale Reginei Elisabeta a II-a. Conform protocolului, stabilit inca de acum șase ani, Westminster nu va fi locul de veci al reginei. Va fi inmormantata printre generații de membri ai familiei regale la Capela St. George, pe teritoriul Castelului Windsor.…

- Testamentele regale nu sunt niciodata facute publice. Forbes a estimat anul trecut ca averea personala a celui mai longeviv monarh al Marii Britanii se ridica la 500 de milioane de dolari. Este vorba despre bijuterii, colecții de arta, investiții și doua reședințe moștenite de la regele George al IV-lea.Odata…

- Presedintele american Joe Biden s-a recules duminica la sicriul reginei Elisabeta a II-a la Londra, la fel ca multi lideri straini veniti pentru funeraliile suveranei britanice. In fața catafalcului, Joe Biden, insotit de prima doamna a SUA, Jill Biden, a facut semnul crucii si a dus scurt mana la inima.…

- Pe 15 aprilie 2003, lumea a fost martora la un moment special intre Regina Elisabeta a II-a și soțul ei, Prințul Philip. Cei doi gazduiau o inspecție a Garzilor Grenadier. Iata ce imagini au surprins fotografii aflați la eveniment.

- Regina Elisabeta a II-a va fi inmormantata luni, la ora locala 19:30 (18:30 GMT), in cadrul unei ceremonii private, in capela St. George a Castelului Windsor, la periferia de vest a Londrei, la sfarsitul ceremoniilor funerare de stat ce vor fi organizate in cursul diminetii, a anuntat joi Palatul…

- Ieri dupa amiaza, trupul fara viața al Roxanei Donisan, funcționara de la Direcția de Finanție, ucisa de un rechin in vacanța din Egipt, a ajuns acasa, in Suceava. Parinții femeii de 44 de ani au așteptat cu ochii in lacrimi, alaturi de toți cei prezenți, mașina mortuara care avea sa le aduca fiica…