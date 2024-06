Stiri pe aceeasi tema

- Un cadavru a fost gasit, duminica, in raul Natisone, in apropierea albiei unde a avut loc accidentul in care au fost implicati cei trei tineri romani. Deocamdata nu exista o identificare oficiala, dar este practic sigur ca este vorba despre cadavrul lui Cristian Molnar, in varsta de 25 de ani, ultimul…

- vești incredibile din Italia! Dupa trei saptamani de cautari, trupul lui Cristian, tanarul luat de viiturile din Italia, ar fi fost gasit! A fost cautat in cele mai periculoase zone ale raului Natisone, dar pana astazi echipa de salvatori nu a gasit nimic.

- Misiunea salvatorilor din Italia devine din ce in ce mai grea. Cristian, romanul disparut in urma cu trei saptamani in viituri, nu a fost gasit nici pana astazi. Iata ce decizie au luat și ce se va intampla, dupa ce au fost efectuate cautari in raul Natisone.

- Aproape 100 de persoane au pornit pe urmele lui Cristian, romanul luat de viiturile din Italia. In timp ce prietenele lui, Patrizia și Bianca au fost conduse pe ultimul drum, baiatul este de negasit. Fratele lui este convins ca este viu! Iata unde s-ar putea afla Cristian!

- Informații sfașietoare despre cazul romanilor luați de viiturile din Italia. Familia lui Cristian, tanarul care inca nu a fost gasit de autoritați, il așteapta acasa și spera ca este viu. Tanarul se afla alaturi de cele doua romance care au murit, Patrizia și Bianca, și a disparut dupa viituri.

- Cei trei tineri romani au fost surprinși imbrațișandu-se, intr-o filmare cutremuratoare chiar cu cateva momente inainte de a fi luați și uciși de viitura din Italia. Patrizia, Bianca și Cristian, in varsta de 20, 23 și 25 de ani, au fost filmați imbrațișandu-se, in timp ce erau inconjurați de apele…

- Patrizia si Bianca, tinerele romance luate de ape in Italia, au fost gasite moarte, dupa ce ce au fost luate de apele raului Natisone. Cristian, tanarul de 25 de ani, este cautat in continuare de salvatori.