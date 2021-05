Unde a fost adoptată legea care înăsprește condițiile de avort Statul american Texas a adoptat legea care inaspreste condițiile de avort. Astfel, personalul medical este obligat sa constate, inainte de orice procedura, daca inima fatului bate. Daca da, atunci avortul este interzis. Excepție fac urgențele medicale. Legea texana nu permite intreruperea sarcinilor aparute in urma unui viol sau a incestului. Mai multe state americane au adoptat legi similare, dar inițiativele au fost blocate in justiție inainte sa produca vreodata efecte. The post Unde a fost adoptata legea care inasprește condițiile de avort appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

