- Liga Campionilor continua in aceasta saptamana cu programul din returul optimilor de finala: Marti, 16 martie Manchester City - Borussia Monchengladbach, in tur 2-0 Real Madrid - Atalanta, in tur 1-0Miercuri, 17 martieChelsea - Atletico, in tur 1-0Bayern…

- Antrenorul echipei Liverpool, Juergen Klopp, a infirmat luni speculatiile potrivit carora ar putea parasi banca tehnica a ''cormoranilor'' dupa esecurile din ultimul timp, spunand ca ''nimeni nu trebuie sa-si faca griji'' pentru el, scrie Reuters. Dupa ce Liverpool a…

- Liverpool și Manchester City se intalnesc in derby-ul etapei 23 din Premier League. Meciul va incepe la ora 18:30 și va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Eurosport 1. ...

- Real Madrid, campioana Spaniei, a inregistrat venituri de 681,2 milioane euro in sezonul 2019/2020, cu opt la suta mai mici decat cele din sezonul precedent, si este clubul cu cea mai mare cifra de afaceri din elita Europei, conform unui studiu al firmei de audit financiar KPMG, citat de Reuters.…

- Cinci fotbalisti de la Bayern Munchen, castigatoarea ultimei editii a Ligii Campionilor, au fost inclusi in echipa ideala a anului 2020, stabilita de cotidianul sportiv francez L'Equipe, informeaza agentia EFE. Polonezul Robert Lewandowski, canadianul Alphonso Davis, germanii Joshua…

- Spaniolul Pep Guardiola, tehnicianul echipei engleze de fotbal Manchester City, a declarat ca se gandeste la o cariera indelungata de antrenor, dupa ce initial credea ca aceasta va fi mai scurta, transmite Reuters. Catalanul de 49 de ani se afla de cinci ani la City, aceasta fiind cea mai lunga experienta…

