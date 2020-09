Unde a dispărut România normală? Nu peste mult timp se vor fi scurs trei trimestre de cand Klaus Iohannis a devenit, pentru a doua oara, președintele Romaniei. Și nu numai atat, caci se vor implini și șase ani de cand se va fi aventurat la funcția suprema in stat cu un proiect de țara de care s-a ales praful. Ori […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ion Țirac, omul de afaceri in varsta de 81 de ani, a vorbit despre pandemia de coronavirus. Acesta a facut referire la așa-zisuk vaccin descoperit de Rusia, pe care Romania a anunțat, prin vocea președintelui Klaus Iohannis, ca nu-l va importa. Ion Țiriac rupe tacerea despre vaccinul anti coronavirus…

- Presedintele interimar al Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, a prezentat, duminica, intr-o conferinta de presa, "cartea neagra a guvernarii liberale". Acesta a lansat acuzații dure la adresa PNL."Guvernul PNL a scapat total situatia de sub control. Datele ultimelor saptamani arata ca au…

- Klaus Iohannis, 3 noiembrie 2019, Sibiu: „Romania normala e țara in care cetațeanul e in centrul preocuparilor statului și instituțiilor statului, nu invers, cum au definit cei care au guvernat in ultimii trei ani. Romania normala e țara in care școlile sunt sigure, bine dotate, in care orice copil…

- Cinci autoturisme și un TIR au fost implicate, miercuri, intr-un accident produs miercuri pe DN 7, pe raza comunei Caineni, județul Valcea.Citește și: SURSE - Guvernul iși regleaza sonorul: Klaus Iohannis a intervenit in comunicarea PNL Potrivit IPJ Valcea, accidentul in care au fost…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu participa miercuri seara la evenimentul de prezentare a Planului National de Investitii si Relansare Economica al Guvernului, care are loc la Clubul Diplomatic. Citu a incercat sa-l flateze pe presedintele Iohannis, insa a sfarsit prin a face o afirmatie…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu avertizeaza ca Romania ar putea ramane in lumea a treia a civilizatiei daca nu se grabeste sa faca o Revolutie verde cu ajutorul miliardelor de euro de la UE, asa cum fac alte tari europene.Prezentam integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:…

- Odata cu introducerea buletinelor de vot in urne, responsabilitatea electoratului nu se incheie, daca acesta chiar doreste ca Romania sa ia calea normalitatii. Sloganul de campanie al lui Klaus Iohannis a fost „Pentru o Romanie normala“. Cu acest slogan, a castigat alegerile din 24 noiembrie 2019. Conform…

- Liderul senatorilor PSD Radu Preda lanseaza un atac virulent la adresa premierului Ludovic Orban și ministrului Florin Cițu care se opun majorarii alocațiilor, susținand ca cei doi ii umilesc pe copiii din Romania. „Ipocrizia cea mai mare este la șeful celor doua cozi de topor liberale, Klaus Iohannis,…