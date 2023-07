Unde a dispărut profitul grupului OMV Petrom? OMV Petrom a inregistrat un declin semnificativ al profitului net in prima jumatate a acestui an, in scadere cu 80% pana la 944 milioane de lei, comparativ cu rezultatul net de 4,646 miliarde de lei raportat in aceeași perioada a anului trecut. In al doilea trimestru al acestui an, OMV Petrom a raportat o pierdere de 537 milioane de lei, in contrast cu un profit net de 2,898 miliarde de lei in trimestrul II al anului precedent și 1,481 miliarde de lei in primul trimestru din 2023, conform datelor financiare remise vineri, 28 iulie, Bursei de Valori Bucuresti. De asemenea, veniturile consolidate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

