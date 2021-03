Unde a dispărut apa de pe Marte Marte nu a fost intotdeauna planeta arida pe care o cunoastem astazi - in urma cu miliarde de ani, gazduia lacuri, riuri si chiar oceane - insa ce s-a intimplat cu toata apa ramine un mister. Pina in prezent, cercetatorii au crezut ca aceasta a ajuns in spatiu. Insa, conform unui nou studiu, o mare parte din apa au ramas blocata in scoarta martiana, relateaza miercuri AFP. Aceasta constatare nu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

