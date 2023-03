Stiri pe aceeasi tema

- Angelika Maurer a fost vazuta ultima oara pe 8 februarie, atunci cand a fost surprinsa de camerele de supraveghere in timp ce ieșea pe poarta caminului de la Institutul Evanghelic din Sibiu, in care locuia. In aceeași zi, a fost vazuta parasind orașul spre comuna Poplaca. Polițiștii au publicat vineri…

- Polițiștii din Sibiu au publicat, vineri, ultimele imagini surprinse de camerele de supraveghere din oraș cu Angelika Maurer, studenta in varsta de 25 de ani, care este cautata din luna februarie de familie și autoritați, scrie publicația Turnul Sfatului. Tanara de 25 de ani a disparut in data de 8…

