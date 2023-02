Stiri pe aceeasi tema

- DEZASTRU in Turcia dupa cutremurul de astazi. Bilanțul victimelor a depașit 1.000 de morți și peste 10.000 de raniți Un al doilea cutremur cu magnitudinea 7,7 a avut loc luni in Turcia, la ora locala 13.23, transmite CNN Turk, iar puțin inainte de ora 13.00, un al treilea cutremur a zguduit din nou…

- Cutremurul care a avut loc luni dimineața in Turcia și s-a resimțit in Siria și Liban nu trebuie sa ii ingrijoreze pe romani. Mai ales ca luni dimineața un seism a avut loc și in Romania. Toata lumea se intreaba acum daca cutremurele din Romania au sau nu legatura cu seismul nimicitor din Turcia? Gheorghe…

- Un nou cutremur in Romania, luni, 26 decembrie 2022, in cea de-a doua zi de Craciun. Ce magnitudine a avut seismul si unde a fost resimtit. Cutremur in Romania Luni, 26 decembrie 2022, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anunțat un cutremur produs in zona…

- Americanii de la Chevrolet au publicat primele imagini cu cel mai puternic Camaro de serie produs vreodata. Noul COPO Camaro este o versiune construita special pentru cursele in linie dreapta și este atat de puternic incat noul model nu este legal pe drumurile publice. Modelul de inalta performanța…

- In urma cu puțin timp, Romania a fost zguduita din nou de un cutremur puternic. Potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut loc in aceasta dimineața, la ora 07:42:58 (ora locala a Romaniei). Iata ce magnitudine a inregistrat acest cutremur,…

- Romania a fost zguduita, din nou, de un cutremur, sambata dimineața, 26 noiembrie 2022. Iata care sunt zonele in care s-a resimțit și ce magnitudine a inregistrat seismul. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, acesta s-a produs in jurul orei 03:59.

- Un cutremur cu magnitudinea de 5.9 grade a zguduit vestul Turciei miercuri dimineata. Seismul s-a resimțit la Istanbul și a fost urmat de mai multe replici. 35 de oameni au fost raniți, dintre care unul e in stare grava, dupa ce a incercat sa sara de la balcon.

- Epicentrul seismului produs in jurul orei 4:00 a fost localizat in provincia Duzce de la Marea Neagra, dar el s-a resimtit pana la Istanbul, aflat la aproximativ 200 de kilometri de Duzce, si la Ankara.Cutremurul a fost urmat de mai multe replici, potrivit Afad.US Geological Survey (USGS) a inregistrat…