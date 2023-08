Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu saluta, vineri, inceperea efectiva a fazei de dezvoltare a zacamintelor in cadrul celui mai mare proiect de gaze naturale din zona romaneasca, Neptun Deep, care ”va contribui la securitatea energetica a tarii”. Agentia Nationala pentru Resurse Minerale a aprobat Planul de…

- Premierul Marcel Ciolacu a salutat, vineri, intrarea in faza de dezvoltare a celui mai mare proiect de gaze naturale din zona romaneasca a Marii Negre, Neptun Deep, și a anunțat ca primele cantitați de gaze ar urma sa fie extrase in 2027, informeaza Mediafax.Șeful Guvernului susține ca planul de…

- Directorul companiei OMV Petrom, Christina Verchere, a precizat joi ca in 2027 ar urma sa fie extrase primele cantitati de gaze prin proiectul Neptun Deep si ca Romania va deveni cel mai mare producator de gaze naturale din Uniunea Europeana. Precizarile au fost facute la Palatul Victoria, in cadrul…

- Organizația ecologista a criticat, miercuri, intr-un comunicat, anunțul facut in aceeași zi de OMV Petrom și Romgaz ca vor incepe exploatarea in adancime a gazelor fosile din apele teritoriale ale Romaniei. „Viața din Marea Neagra este in pericol!”, avertizeaza Greenpeace Romania, dupa ce OMV Petrom…

- OMV Petrom si Romgaz au aprobat planul de dezvoltare a zacamintelor comerciale de gaze naturale Domino si Pelican Sud din perimetrul Neptun Deep, acesta urmand sa fie depus la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale pentru confirmare, conform unui comunicat remis, miercuri dimineata, Bursei de…

- OMV Petrom si Romgaz au aprobat planul de dezvoltare a zacamintelor comerciale de gaze naturale Domino si Pelican Sud din perimetrul Neptun Deep, acesta urmand sa fie depus la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale pentru confirmare, conform Bursei de Valori Bucuresti. OMV Petrom este operatorul,…

- OMV Petrom si Romgaz au aprobat planul de dezvoltare a zacamintelor comerciale de gaze naturale Domino si Pelican Sud din perimetrul Neptun Deep, acesta urmand sa fie depus la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale pentru confirmare, conform unui comunicat remis, miercuri

- OMV Petrom, operatorului blocului Neptun Deep din Marea Neagra a anunțat decizia finala de investiție pentru blocul offshore Neptun Deep din Marea Neagra, potrivit unui comunicat de presa al Petrom și Romgaz, companiile implicate in proiect.OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din…