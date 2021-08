Undă verde pentru asfaltarea și modernizarea drumului Valea Dăii – Cugir Primaria Cugir a dat unda verde proiectului de asfaltare – modernizare a drumului ce face legatura intre Cugir și Romoșel. Joi, 12 august 2021, primarul Adrian Teban a semnat contractul de execuție cu S.C. Drumuri și Poduri Locale Alba S.A, societate care a caștigat licitația lansata de primarie in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Lucrarea se va realiza in termen de 8 luni de la ordinul de incepere care urmeaza sa fie emis in maxim doua saptamani. Modernizarea presupune: lucrari de terasamente și de consolidare; asfaltarea drumului, traficul urmand a se desfașura pe o banda de… Citeste articolul mai departe pe cugirinfo.ro…

