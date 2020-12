Undă verde pentru Acordul post-Brexit Ambasadorii statelor Uniunii Europene au aprobat, luni, aplicarea provizorie a Acordului dintre Bruxelles si Londra privind relatiile post-Brexit, de la 1 ianuarie 2021, data de la care Marea Britanie parasește blocul comunitar. Reamintim ca joi, dupa zece luni de negocieri epuizante, Uniunea Europeana și Regatul Unit au încheiat un acord istoric cu privire la viitoarea lor relație comerciala, care le va permite sa evite in extremis un "no deal&" devastator pentru economiile lor.

Anunțul a fost facut pe Twitter de purtatorul de cuvânt al președinției rotative germane a Consiliului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorii tarilor Uniunii Europene au aprobat, luni, aplicarea in mod provizoriu, de la 1 ianuarie 2021, a Acordului dintre Bruxelles si Londra privind relatiile post-Brexit. Citește și: Noua tulpina Covid, prezenta deja in Romania? Valeriu Gheorghița nu exclude posibilitatea: 'Nu știm,…

- ”Ambasadorii UE au aprobat in unanimitate aplicarea provizorie a Acordului comercial si de cooperare intre UE si Regatul Unit, incepand de la 1 ianuarie”, a anuntat pe Twitter un purtator de cuvant al presedintiei germane a Consiliului European, Sebastian Fischer. Acordul urmeaza, acum, sa fie aprobat…

- Turnover in wholesale trade (excluding trade in motor vehicles and motorcycles), in nominal terms, increased in the first 10 months of this year compared to the similar period in 2019, both as a gross series and as a series adjusted for the number of working days and seasonality by 2.8 pct and 2.1…

- The president of the National Council of Small and Medium Private Enterprises (CNIPMMR), Florin Jianu, said on Monday that the organization he represents agrees to an increase in the minimum wage from 1 January to cover the inflation rate, i.e. 2.2 pct, according to AGERPRES. "Tomorrow morning…

- Ungaria si Polonia au blocat luni prin veto o decizie esentiala privind adoptarea bugetului multianual al UE, nefiind de acord cu conditionarea accesarii fondurilor europene de respectarea statului de drept, au declarat diplomati europeni pentru agentia DPA. Purtatorul de cuvant al Consiliului UE, Sebastian…

- Antrenorul roman Razvan Lucescu, 51 de ani, a fost depistat pozitiv la teste pentru COVID-19, se arata intr-un comunicat postat pe Twitter de clubul saudit Al Hilal, potrivit gsp.ro.Arabii anunța ca Lucescu jr. va intra in carantina pentru urmatoarele 14 zile și se va supune procedurilor impuse de oficialitațile…

- The turnover in the trade of motor vehicles and motorcycles decreased, between January 1 and August 31, 2020, compared to the similar period of 2019, both as gross series, by 12.2pct, and as a series adjusted depending on the number of business days and seasonality, by 11.7pct, according to the data…

- Romania's trade balance deficit (FOB/CIF) increased in the first eight months, compared to the same period in 2019, by 642 million euros, up to the value of 11.516 billion euros, shows data released by the National Institute of Statistics (INS) on Monday, according to Agerpres.According to…