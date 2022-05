Stiri pe aceeasi tema

- Reglementarile privind disciplina bugetara la nivelul Uniunii Europene, care nu mai sunt aplicate din martie 2020 din cauza pandemiei, vor ramane suspendate inclusiv in anul 2023, din cauza crizei economice generate de razboiul din Ucraina si de sanctiuni

- Germania intentioneaza sa inceteze sa mai importe petrol din Rusia de la finele acestui an, chiar daca Uniunea Europeana (UE) nu va reusi sa ajunga la un acord cu privire la un embargo la nivelul UE cu privire la titeiul rusesc, au declarat oficialii guvernamentali citati de Bloomberg.

- Nemtii au anunțat ca Germania este pregatita sa opreasca importurile de petrol rusesc, pregatind terenul pentru interzicerea completa a acestora de catre toate țarile Uniunii Europene. Vestea a venit pe fondul unui refuz anterior al Germaniei de a adopta un embargou total al petrolului din Rusia. Insa,…

- ”Consideram ca este posibila o conversie a platilor conforma cu legea sanctiunilor si decretul rus. Uniper va continua sa plateasca in euro. Uniper este in tratative cu partenerul sau contractual cu privire la modalitatile concrete de plata si este, de asemenea, in stransa coordonare cu guvernul german”,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intentioneaza sa raspunda in termen de o saptamana la un chestionar al Uniunii Europene care serveste drept baza pentru discutiile de aderare, transmite dpa. ‘Guvernul nostru va pregati raspunsurile calitativ si foarte rapid, cred ca intr-o saptamana’, a afirmat…

- ”Este posibil sa avem o criza economica, fara doar si poate, am avut si cu comisarul european pe economie, domnul Gentiloni, o discutie pe cifre”, a spus liderul PSD, precizand ca ”riscul major este sa vedem de unde va veni aceasta criza”. ”Nu Romania va declansa aceasta criza, este evident. Sunt tarile…

- Kievul doreste garantii din partea NATO, de tipul unui „analog ameliorat” al articolului 5 al Aliantei, in cazul incheierii unui acord de pace intre Ucraina si Rusia. Astfel, ucrainenii vor ca mai multi membri cheie ai NATO, precum SUA, Marea Britanie, Turcia, Franta si Germania, sa fie garanti ai unui…

- UPDATE Comisia Europeana a adoptat un cadru temporar de criza, menit sa le permita statelor membre sa utilizeze flexibilitatea prevazuta de normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia in contextul invaziei Ucrainei de catre Rusia, arata un comunicat de presa al institutiei europene.…