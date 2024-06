Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a facut, luni, un anunț in care afirma ca au fost primite in total cinci oferte pentru repararea podului peste canalul de la Calarași. Prin implementarea unui proiect cuprinzator de renovare a podului situat la DN3B, km. 000+822, care…

- Romania este, la ora actuala, cel mai mare dezvoltator din Uniunea Europeana in domeniul infrastructurii mari de transport rutier, cu 780 de kilometri contractati si cu alti peste 240 de km aflati acum in licitatie, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR . Romania…

- Tansport public verde, un proiect ambițios pentru orașul Gaești, prioritatea candidatul PSD pentru primaria orașului Gaești, Alexandru Iorga. Candidatul PSD, Alexandru Iorga propune introducerea unui transport public verde, deoarece in prezent nu exista nicio opțiune de transport public in orașul…

- S-a depus cererea de finanțare pentru proiectul „Drum Expres A1 – Pitești – Mioveni” Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a informat Consiliul Județean Argeș, in calitate de partener, ca a depus cererea de finanțare pentru proiectul „Drum Expres A1 – Pitești – Mioveni”,…

- Proiectul "Electrificarea si reabilitarea liniei de cale ferata Constanta Mangalia" face parte din Master Planul General de Transport al Romaniei MPGT si este propus pentru finantare in perioda 2021 ndash; 2030 Electrificarea, dublarea si reabilitarea liniei va asigura accesul trenurilor de lung parcurs…

- Pana in vara, in comuna Scaesti se vor finaliza lucrarile pentru modernizarea infrastructurii de apa potabila si infiintarea retelei de canalizare. Proiectul este realizat in proportie de 99%, iar primarul Mihaela Mateescu spune ca la 1 iulie ar urma sa fie facuta receptia. Investitia este una de mare…

- Turcii de la Alsim Alarko se chinuie de 5 ani de zile sa termine 33 de kilometri din segmentul sudic al Autostrazii A0, Inelul Capitalei. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) inaugureaza azi 13 kilometri de autostrada intre Jilava și Popești-Leordeni, pe Autostrada Bucureștiului…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a emis, recent, decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privata care constituie coridorul pentru drumul expres Arad-Oradea.