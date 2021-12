Stiri pe aceeasi tema

- Franta a suspendat, vineri, zborurile provenite din tari ca Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambic, Namibia si Eswatini (fosta Swaziland), dupa detectarea in Africa de Sud a noii variante Omicron a COVID-19, potrivit EFE. Decizia se aplica imediat si pentru minimum 48 de ore. Franta se alatura astfel…

- Procedura pentru adoptarea salariului minim european merge mai departe: plenul Parlamentului European a aprobat începerea negocierilor cu Consiliul Uniunii Europene pentru viitoarea directiva UE care va reglementa cadrul european pentru a „garanta un salariu minim corect și adecvat tuturor…

- Virusul COVID-19 gonește strainii din Piemonte, regiune din nordul Italiei. Sergio Durando, directorul Biroului Pastoral al Eparhiei Migranților din Torino, lanseaza un semnal de alarma cu ocazia prezentarii celui de-al 30-lea Raport pentru Imigrație Caritas și Migrantes, care vorbește despre "hemoragie…

- Pot companiile sa ceara vaccinarea obligatorie a salariaților: Ce se prevede in legislație Pot companiile sa ceara vaccinarea obligatorie a salariaților: Ce se prevede in legislație La acest moment nu exista o lege care sa permita in mod expres companiilor imunizarea obligatorie a angajaților insa firmele…

- Ministrul interimar al Muncii, Raluca Turcan, a afirmat, marti seara, ca certificatul verde are nevoie de o uriașa valorizare, astfel in urma deciziilor care se vor lua maine, documentul ar putea fi pașaport de acces la munca, așa cum este și in Italia.

- Consiliul de Stat din Italia a respins solicitarea a patru persoane nevaccinate, care au sustinut ca impunerea documentului incalca confidentialitatea sanatatii. In perioada 15 octombrie - 31 decembrie, Green Pass-ul va fi obligatoriu in Peninsula, pentru a putea merge la munca, noteaza Mediafax.…

- Consiliul de Miniștri din Italia a aprobat decretul-lege pentru obligativitatea certificatului verde la toate locurile de munca, fiind prima țara din Europa care ia o astfel de decizie. Certificatul verde ar urma sa fie obligatori din 15 octombrie la toate locurile de munca și el poate fi obținut…

